Россия национализировала "Конти-Рус" группы Ахметова и признала его владельцев "экстремистами"

Кондитерское предприятие АО "Конти-Рус", принадлежащее группе украинского бизнесмена Рината Ахметова, было конфисковано. Российские СМИ сообщают, что Ленинский районный суд Курска национализировал филиал и признал его владельцев экстремистами.

Россияне национализировали "Конти-Рус"

Генпрокуратура России требовала, чтобы владельцы предприятия были признаны "экстремистами", а акции "Конти-Рус" были переданы в доход государства. Суд удовлетворил это ходатайство, а его решение должно быть исполнено немедленно, хотя апелляция возможна.

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В Генпрокуратуре якобы заявили, что сотрудники ведомства установили "объединение лиц" в котором находятся ответчики.

В эту группу лиц вошли:

украинский бизнесмен Ринат Ахметов;

бывший вице-премьер Украины Борис Колесников;

бизнесмен Сергей Кий;

родственники покойного авторитетного предпринимателя Жигана Такташева;

целая группа оффшорных компаний.

По мнению прокуратуры, эти лица имеют выраженные антироссийские интересы и поддерживают "геноцид" населения непризнанных ЛНР и ДНР, поскольку финансируют ВСУ.

Это впервые суд в России конфисковал крупное предприятие, принадлежащее украинцам.

Также суд обязал юрлиц и дальше выполнять договоры и производить обязательные выплаты.

Американское правительство внесло в черный список российские компании

США собирается выдвинуть новый блок санкций против России, в том числе против ряда ее компаний. Первым в списке будет конструктор Захаров, который был одним из создавших БПЛА "Ланцет".

Андрей Ермак Руководитель Офиса Президента Украины США вводят массивные санкции против России. Очень приятно, что после длительного сотрудничества группы Макфола-Ермака с нашими партнерами усиливаются ограничения против участвующих компаний, связанных с ВПК России, в частности, в разработке БПЛА "Ланцет". Значительное количество этих компаний было в нашем отчете по российским БПЛА и их компонентам, предоставленном партнерам.

Компании, против которой вводятся санкции:

"Spel LLC";

"Aeroscan Limited Liability";

"STC Orion LLC";

"Mvizion LLC";

"Hartis DV LLC";

"ZALA Aero Group";

"OOO OMP";

"ID Solution LLC".

Также в список войдут организации, ставшие посредниками и позволившие россиянам обходить санкции. К ним относятся: