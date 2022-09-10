Отсрочили: россиянам не удалось перевести оккупированный украинский бизнес в свое правовое поле

На временно оккупированных территориях россияне продолжают терроризировать и грабить украинских предпринимателей. К началу осени они намеревались поставить на свой учет весь бизнес в пока что занятых населенных пунктах Херсонщины, однако что-то пошло не так.

План захватчиков не сработал – желающих становиться на учет оккупантов оказалось немного. Поэтому так называемый "переходный период" для бизнеса в Херсонской области россияне отсрочили.

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По данным Центра национального сопротивления, в Херсонской области россияне хотели поставить на учет все украинские предприятия еще до 1 сентября. При этом захватчики даже напрямую угрожали нашим предпринимателям "отжать" у них бизнес, если те вовремя не обратятся по этому вопросу в оккупационную администрацию.

Однако даже угрозы не дали желаемого эффекта – из-за отсутствия ажиотажа среди украинских предпринимателей, так называемый "переходный период" в Херсонской области россияне продлили до 1 октября.

Отмечается, что ранее захватчики были вынуждены на неопределенный срок перенести проведение псевдореферендума, который еще в августе планировали организовать 11 сентября. Это вызвано не только внутренним движением сопротивления украинцев, но и значительными успехами ВСУ на Южном направлении.

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