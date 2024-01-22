Россияне должны Украине сотни миллионов гривен

Как сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, владельцы Осеаn Plaza, российские олигархи Ротенберги должны Украине значительную сумму неуплаченных налогов. Речь идет о более чем 500 миллионах гривен, которые олигархи задолжали в 2016 – 2021 годах.

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Игорь и Аркадий Ротенберги, которым принадлежит "Океан Плаза", в течение 2016 – 2021 годов уклонялись от налогообложения. В бюджет не выплачено 546 миллионов гривен,

– сообщил Выговский.

В целом, с начала полномасштабной войны Национальная полиция поставила на финансовый контроль 7 тысяч резидентов, которые имели хозяйственные отношения с Россией и Беларусью. В результате это позволило предотвратить выведение средств в указанные страны на сумму более 200 миллиардов гривен.

Напомним, в США задержали бизнесмена, который в обход санкций посылал микросхемы для предприятий, подконтрольных российскому Минобороны. Человек, у которого есть гражданство страны-оккупанта, начал незаконную деятельность задолго до начала полномасштабного вторжения.