Росіяни винні Україні сотні мільйонів гривень

Як повідомив голова Національної поліції Іван Виговський, власники Осеаn Plaza, російські олігархи Ротенберги винні Україні значну суму несплачених податків. Йдеться про понад 500 мільйонів гривень, які олігархи заборгували у 2016 – 2021 роках.

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Ігор та Аркадій Ротенберги, яким належить "Океан Плаза", протягом 2016 – 2021 років зазначене ухилялися від оподаткування. В бюджет не виплачено 546 мільйонів гривень,

– повідомив Виговський.

Загалом з початку повномасштабної війни Національна поліція поставила на фінансовий контроль 7 тисяч резидентів, які мали господарські стосунки із Росією та Білоруссю. У результаті це дозволило запобігти виведенню коштів до зазначених країн на суму у понад 200 мільярдів гривень.

Нагадаємо, у США затримали бізнесмена, який в обхід санкцій надсилав мікросхеми для підприємств, підконтрольних російському Міноборони. Чоловік, в якого є громадянство країни-окупанта, почав незаконну діяльність задовго до початку повномасштабного вторгнення.