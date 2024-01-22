Полностью в стиле россиян: друзья Путина Ротенберги должны Украине 500 миллионов гривен налогов

Договоренность и ведение честного бизнеса для россиян просто незнакома. Еще до войны они пытались схитрить и наживать деньги за счет Украины.

Россияне должны Украине сотни миллионов гривен

Как сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, владельцы Осеаn Plaza, российские олигархи Ротенберги должны Украине значительную сумму неуплаченных налогов. Речь идет о более чем 500 миллионах гривен, которые олигархи задолжали в 2016 – 2021 годах.

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Игорь и Аркадий Ротенберги, которым принадлежит "Океан Плаза", в течение 2016 – 2021 годов уклонялись от налогообложения. В бюджет не выплачено 546 миллионов гривен,

– сообщил Выговский.

В целом, с начала полномасштабной войны Национальная полиция поставила на финансовый контроль 7 тысяч резидентов, которые имели хозяйственные отношения с Россией и Беларусью. В результате это позволило предотвратить выведение средств в указанные страны на сумму более 200 миллиардов гривен.

Напомним, в США задержали бизнесмена, который в обход санкций посылал микросхемы для предприятий, подконтрольных российскому Минобороны. Человек, у которого есть гражданство страны-оккупанта, начал незаконную деятельность задолго до начала полномасштабного вторжения.