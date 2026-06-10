Под давлением политики Путина: каждая четвертая компания в России готовит масштабные сокращения штата

Российский бизнес массово пересматривает свои кадровые планы. На фоне ухудшения экономической ситуации из-за современной политики Кремля около четверти компаний планируют сокращение персонала до конца года.

Сколько компаний планируют масштабные увольнения?

Согласно данным опроса Российско-немецкой внешнеторговой палаты, 23% предприятий в России планируют оптимизацию штата, в основном – в пределах до 10%, пишет The Moscow Times.

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Также большая часть предприятий заявили, что пока не собираются менять количество сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний.

Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов,

– говорит Ольга Беленькая из "Финам".

Сокращения затрагивают даже крупнейших работодателей:

В банковском секторе фиксируются масштабные оптимизации штата – глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в 2025-м году кредитная организация сократила около 20% неэффективного персонала. Крупные госкомпании уменьшают центральные аппараты – глава РЖД Олег Белозеров в марте говорил о сокращении 15% центрального аппарата, это около 6 тысяч человек. Промышленные гиганты сокращают административный персонал – "Газпром" в начале года заявил о планах сократить центральный аппарат с 4 тысяч до 2,5 тысяч сотрудников.

Какие отрасли под угрозой сокращений?

Аналитики прогнозируют, что риски сокращений сохранятся до 2026 года в таких секторах:

финансовый сектор

розничная торговля

угольная и металлургическая промышленность

автомобильная отрасль

государственный сектор

В то же время дефицит кадров остается в производстве, строительстве, транспорте, логистике и IT. Однако у людей, попавших под сокращение, может не оказаться навыков, нужных в других сферах, говорит Беленькая. Кроме того, рост безработицы способен замедлить увеличение доходов населения и потребительского спроса, что станет дополнительным фактором торможения экономики.

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