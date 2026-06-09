Спрос безумно возрастет: за кем работодатели Украины прежде всего будут "охотиться" после войны

После завершения войны украинский рынок труда может существенно измениться. Наибольший спрос работодателей ожидается в сферах, которые уже доказали свою эффективность во время полномасштабного вторжения, Юлия Свириденко назвала даже конкретные профессии.

Какие профессии будут самые востребованные после войны?

Для Украины уже моделируют стратегию экономического развития после завершения войны, чтобы быстрее восстановиться. Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила во время форума "Образование новой Украины 2.0", пишет "Укринформ".

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Мы смоделировали стратегию, что может быть после завершения войны, как мы будем восстанавливаться, на каких основах, какие сектора будут более прогрессивными,

– говорит глава правительства.

По ее словам, это будут, в частности:

энергетика,

машиностроение,

IT,

defense tech,

"tech" в целом.

Это те отрасли, в которых мы проявили силу во время полномасштабного вторжения, где мы получили уникальный опыт, это то, что мы можем экспортировать и развиваться,

– подчеркнула Свириденко.

Сколько работников нуждается Украина для роста экономики?

По словам Юлии Свириденко, речь идет об около 4,5 миллионах человек. Детали передали корреспонденты Новини.Live 8 июня.

Решать проблему планируют не только путем трудоустройства людей старшего возраста. Одной из ключевых задач считают возвращение граждан из-за границы, чему будет способствовать создание достойных условий для жизни и работы, в частности благодаря различным программам поддержки.

Я уверена, что силой никого не вернем... Безусловно, людей интересует жилье, ведь очень много тех, кто потерял его. У нас действует "еВідновлення", ипотечная программа "еОселя",

– подчеркнула чиновница.

Сейчас же на подконтрольной территории страны находится около 30 миллионов человек, но официально из них работают только 10,5 миллиона, еще ориентировочно 2,6 миллиона имеют теневую занятость. При этом внутренний кадровый резерв оценивают минимум в 2 миллиона человек – это преимущественно молодежь и люди старшего возраста.

Что еще известно о рынке труда 2026?