Катастрофически не хватает людей: какие профессии в Украине наиболее востребованы
- В начале 2026 года в Украине подано более 111 тысяч вакансий, но закрывается лишь около 35% из них.
- Самый высокий процент закрытия вакансий наблюдается в Донецкой области (68,5%), а среднее время поиска работника составляет 17 дней.
В начале 2026 года рынок труда демонстрирует активность, но с заметными региональными различиями. Работодатели ищут людей, вакансий много, но закрываются они не всегда быстро.
Какие популярные вакансии в Украине?
За первые два месяца года более 41 тысячи работодателей подали более 111 тысяч вакансий, пишет Государственная служба занятости.
Смотрите также Настоящий скандал: компании в России придумали махинации с зарплатами
В целом по стране закрывается примерно 35% вакансий, но есть регионы, где ситуация значительно лучше. Например, в Донецкой области этот показатель достигает почти 68,5%.
Наибольший спрос наблюдается на такие профессии:
- Водитель – около 4,5 тысяч вакансий;
- Продавец продовольственных товаров – более 4 тысяч;
- Подсобный рабочий – около 3,5 тысяч.
Это показывает, что рынок нуждается как в квалифицированных специалистах, так и работниках базовых профессий.
В среднем работодатель ищет работника 17 дней. Но есть исключения: в Донецкой области вакансии закрываются в среднем за 5 дней.
Также высокие показатели в Винницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях – более 50% закрытия вакансий. Если смотреть не на проценты, а на количество людей, которые реально нашли работу, то картина другая:
- Днепропетровская область – около 4 тысяч человек;
- Львовская – более 3 тысяч;
- Ивано-Франковская – примерно 2,7 тысячи.
Какие преимущества дает официальное трудоустройство в Украине?
Действующий Трудовой кодекс создан более полувека назад и ориентирован для тогдашней экономики, а главными задачами нового будет адаптация к реалиям и распространение социальной защиты на новые формы занятости. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.
Главной новацией проекта Трудового кодекса является сосредоточение на интересе государства в максимальном обеспечении возможности официального трудоустройства для населения, считает Василий Воскобойник. Взамен люди получат социальную защиту и стаж для будущей пенсии.
Подтолкнуть к официальному трудоустройству должно понимание того, что когда человек платит налоги, у него есть социальная защита со стороны государства, он может получать больничные, рассчитывать на выплату отпускных. Нужно делать все таким образом, чтобы работать официально было выгодно, чтобы это было построено не просто на каких-то слоганах, а на том, что человек будет понимать, почему его официальная работа будет более полезной, чем нелегальное трудоустройство.
Новый Трудовой кодекс напрямую не решит проблемы неофициального трудоустройства, ведь она относится больше к сфере налогообложения и касается видения развития экономики, добавляет Василий Воскобойник. По мнению эксперта, дешевая рабочая сила не должна быть преимуществом Украины, вместо этого стоит сосредоточиться на создании высокооплачиваемых рабочих мест.
Новости рынка труда в Украине
Украинские отели и рестораны сталкиваются с дефицитом персонала сталкиваются с дефицитом работников, что является главным вызовом для бизнеса. Среди работников HoReCa 11% сообщили о существенном падении доходов, тогда как 17% отметили заметный рост.
Количество вакансий для пенсионеров в Украине выросло почти на 50% за последний год, в частности в сферах рабочих специальностей, обслуживания и логистики. Средняя зарплата для пенсионеров составляет понаж 25 тысяч гривен, с возможностью зарабатывать значительно больше в некоторых специальностях.
С 14 марта в Украине вводят новые правила приостановления трудовых договоров во время военного положения с максимальным сроком 90 дней. Новый Трудовой кодекс, принятый 7 января, направлен на реформу рынка труда и адаптацию к современным условиям.
Рынок труда в Украине восстановился на 95% в 2025 году, со значительным спросом на некоторые профессии. Возросла доля вакансий без требования опыта с 29% в 2021 году до 42% в 2025-м.