Отмена полетов из-за санкций

Об этом сообщил директор Иранской ассоциации авиаперевозчиков Максуд Асади Самани. Он добавил, что рейсы иранских авиаперевозчиков в европейском направлении пользовались большим спросом у иранцев.

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В частности, до введения санкций Iran Air выполняла рейсы в Вену, Франкфурт, Гамбург и Кельн/Бонна.

Единственной авиакомпанией в нашей стране, которая летала в Европу, была Iran Air, а с учетом новых санкций Евросоюза против Iran Air ни один иранский самолет после этого не будет летать в Европу,

– цитирует его иранское агентство ILNA.

Он предполагает, что полеты в страны ЕС продолжатся, но будут выполняться самолетами иностранных авиакомпаний или через стыковочные рейсы в Турцию и ОАЭ.

Напомним! 14 октября ЕС ввел новые санкции, под которые попали семь человек из Ирана, включая заместителя министра обороны Сеедом Хамзой Галандари, и семь организаций, среди которых авиакомпании Iran Air, Saha Airlines и Mahan Air (последние две уже длительное время не летают в ЕС). Их обвинили в поставках ракет в Россию.