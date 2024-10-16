Скасування польотів через санкції

Про це повідомив директор Іранської асоціації авіаперевізників Максуд Асаді Самані. Він додав, що рейси іранських авіаперевізників у європейському напрямку мали великий попит в іранців.

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Зокрема, до введення санкцій Iran Air виконувала рейси до Відня, Франкфурта, Гамбурга та Кельн/Бонна.

Єдиною авіакомпанією в нашій країні, яка літала до Європи, була Iran Air, а з урахуванням нових санкцій Євросоюзу проти Iran Air жоден іранський літак після цього не літатиме до Європи,

– цитує його іранське агентство ILNA.

Він передбачає, що польоти в країни ЄС продовжаться, але будуть виконуватися літаками іноземних авіакомпаній або через стикувальні рейси до Туреччини та ОАЕ.

Нагадаємо! 14 жовтня ЄС запровадив нові санкції, під які потрапили семеро осіб з Ірану, включно із заступником міністра оборони Сеєдом Хамзою Галандарі, та сім організацій, серед яких авіакомпанії Iran Air, Saha Airlines і Mahan Air (останні дві вже тривалий час не літають до ЄС). Їх звинуватили у постачанні ракет до Росії.