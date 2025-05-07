Кого коснутся новые санкции

Санкции будут касаться примерно 12 компаний из третьих стран, в частности из ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, информирует 24 Канал.

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Отмечают, что это впервые, когда под ограничения попадет вьетнамская компания.

Список санкционных товаров

Кроме того, ЕС планирует расширить список товаров двойного назначения, которые запрещено экспортировать в Россию. Речь идет о химических веществах и компонентах для промышленного оборудования, которые могут иметь военное применение.

Параллельно с этими мерами, как ранее сообщал Bloomberg, ЕС также готовит санкции против "теневого флота" России - сотен танкеров, которые Кремль использует для обхода нефтяного эмбарго.

По плану, в санкционный список должны войти 60 физических и юридических лиц и около 150 судов, поэтому общее количество ограниченных судов превысит 300 единиц.

Когда введут санкции

Решение о принятии нового пакета ожидается во время заседания министров иностранных дел ЕС, которое состоится 20 мая в Брюсселе. Окончательное утверждение зависит от единодушной поддержки всех стран-членов, однако Еврокомиссия уже изучает возможности введения отдельных мер без полного согласия 27 государств, в частности из-за преобразования части санкций на торговые ограничения, принимаемых квалифицированным большинством.