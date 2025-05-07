Кого торкнуться нові санкції

Санкції стосуватимуться приблизно 12 компаній з третіх країн, зокрема з ОАЕ, Туреччини, Сербії, В'єтнаму та Узбекистану, повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела серед європейських чиновників, інформує 24 Канал.

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Зазначають, що це вперше, коли під обмеження потрапить в'єтнамська компанія.

Список санкційних товарів

Крім того, ЄС планує розширити список товарів подвійного призначення, які заборонено експортувати до Росії. Йдеться про хімічні речовини та компоненти для промислового обладнання, які можуть мати військове застосування.

Паралельно з цими заходами, як раніше повідомляв Bloomberg, ЄС також готує санкції проти "тіньового флоту" Росії — сотень танкерів, які Кремль використовує для обходу нафтового ембарго.

За планом, до санкційного списку мають увійти 60 фізичних та юридичних осіб і близько 150 суден, тож загальна кількість обмежених суден перевищить 300 одиниць.

Коли введуть санкції

Рішення про ухвалення нового пакета очікується під час засідання міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться 20 травня у Брюсселі. Остаточне затвердження залежить від одностайної підтримки всіх країн-членів, однак Єврокомісія вже вивчає можливості запровадження окремих заходів без повної згоди 27 держав, зокрема через перетворення частини санкцій на торговельні обмеження, що ухвалюються кваліфікованою більшістю.