ЕС бьет по "теневому флоту" и посредникам Кремля: под прицелом – более 20 компаний

Европейский Союз продолжает усиливать санкционное давление на Россию. В новом, 17-м пакете ограничений, который сейчас находится на финальной стадии подготовки, под санкции попадут более 20 компаний, которые помогают Кремлю обходить уже действующие ограничения.

Кого коснутся новые санкции

Санкции будут касаться примерно 12 компаний из третьих стран, в частности из ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, информирует 24 Канал.

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Отмечают, что это впервые, когда под ограничения попадет вьетнамская компания.

Список санкционных товаров

Кроме того, ЕС планирует расширить список товаров двойного назначения, которые запрещено экспортировать в Россию. Речь идет о химических веществах и компонентах для промышленного оборудования, которые могут иметь военное применение.

Параллельно с этими мерами, как ранее сообщал Bloomberg, ЕС также готовит санкции против "теневого флота" России - сотен танкеров, которые Кремль использует для обхода нефтяного эмбарго.

По плану, в санкционный список должны войти 60 физических и юридических лиц и около 150 судов, поэтому общее количество ограниченных судов превысит 300 единиц.

Когда введут санкции

Решение о принятии нового пакета ожидается во время заседания министров иностранных дел ЕС, которое состоится 20 мая в Брюсселе. Окончательное утверждение зависит от единодушной поддержки всех стран-членов, однако Еврокомиссия уже изучает возможности введения отдельных мер без полного согласия 27 государств, в частности из-за преобразования части санкций на торговые ограничения, принимаемых квалифицированным большинством.