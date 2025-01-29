Сколько зарабатывают музыканты на Spotify

Все больше исполнителей зарабатывают шестизначные суммы благодаря стримингу, а количество платных подписчиков Spotify уже превысило 252 миллиона. Как сервису удалось достичь таких результатов и кто получил наибольшие выплаты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет компании.

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По итогам 2024 года:

Более 10 000 артистов заработали более 100 000 долларов в год со Spotify.

1 250 музыкантов получили более 1 миллиона долларов дохода.

60 артистов заработали более 10 миллионов долларов только на этой платформе.

Для сравнения, еще в 2014 году только 10 000 исполнителей имели доход от Spotify на уровне не менее 10 000 долларов в год. В общем, за все время существования сервиса компания выплатила музыкальной индустрии почти 60 миллиардов долларов.

В компании отмечают, что ключевыми факторами успеха стали:

Удержание пользователей – стратегия привлечения слушателей и стимулирования их к подписке.

Бесплатный доступ с рекламой – 60% платных подписчиков сначала пользовались бесплатной версией.

Локализация и адаптация цен – Spotify активно расширяет присутствие в разных странах.

Будущее стриминговых сервисов

На сегодня общее количество платных подписчиков на всех музыкальных стриминговых сервисах превышает 500 миллионов. При этом 252 миллиона пользователей имеют платную подписку именно на Spotify.

Компания уверена, что в ближайшем будущем общее количество подписчиков в музыкальной индустрии может достичь 1 миллиарда.