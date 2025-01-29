Скільки заробляють музиканти на Spotify

Все більше виконавців заробляють шестизначні суми завдяки стрімінгу, а кількість платних підписників Spotify вже перевищила 252 мільйони. Як сервісу вдалося досягти таких результатів та хто отримав найбільші виплати, розповідає 24 Канал з посиланням на звіт компанії.

Дивіться також Скільки коштує підписка на популярний сервіс для меломанів – Spotify

За підсумками 2024 року:

Понад 10 000 артистів заробили понад 100 000 доларів на рік зі Spotify.

1 250 музикантів отримали понад 1 мільйон доларів доходу.

60 артистів заробили понад 10 мільйонів доларів лише на цій платформі.

Для порівняння, ще у 2014 році лише 10 000 виконавців мали дохід від Spotify на рівні щонайменше 10 000 доларів на рік. Загалом, за весь час існування сервісу компанія виплатила музичній індустрії майже 60 мільярдів доларів.

У компанії зазначають, що ключовими факторами успіху стали:

Утримання користувачів – стратегія залучення слухачів і стимулювання їх до підписки.

Безплатний доступ із рекламою – 60% платних підписників спершу користувалися безкоштовною версією.

Локалізація та адаптація цін – Spotify активно розширює присутність у різних країнах.

Майбутнє стрімінгових сервісів

На сьогодні загальна кількість платних підписників на всіх музичних стрімінгових сервісах перевищує 500 мільйонів. При цьому 252 мільйони користувачів мають платну підписку саме на Spotify.

Компанія впевнена, що у найближчому майбутньому загальна кількість підписників у музичній індустрії може досягти 1 мільярда.