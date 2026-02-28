Вы могли не знать этого раньше: сколько надо зарабатывать, чтобы открыть ФЛП
- Чтобы деятельность считалась предпринимательской и требовала регистрации ФЛП, она должна быть систематической, то есть происходить не менее трех раз в год.
- Предпринимательская деятельность без открытия ФЛП грозит штрафом от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.
Системность деятельности – это главная причина для открытия ФЛП в Украине. Именно этот признак является ключевым для определения, нужно ли человеку регистрироваться как физическое лицо-предприниматель.
Сколько надо зарабатывать, чтобы открыть ФЛП?
Чтобы деятельность считалась именно предпринимательской, она должна соответствовать четким критериям законодательства, пишет 7eminar.
Это должна быть самостоятельная, инициативная и систематическая деятельность, осуществляемая с целью получения прибыли,
– отметили в материале.
Особое внимание следует обратить на признак системности. Именно этот параметр определяет необходимость регистрации физического лица-предпринимателя.
Налоговая служба считает деятельность систематической, если она осуществляется не менее чем три раза в течение одного календарного года.
Однако становиться предпринимателем не нужно, если деятельность осуществляется раз или два в год. Об этом говорится на сайте Taxer.
Обратите внимание! Хозяйственную деятельность без государственной регистрации осуществлять нельзя – за это предусмотрена административная ответственность. Речь идет о штрафе от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.
Что еще следует знать ФЛП в 2026 году?
- Некоторые ФЛП в 2026 году могут не платить единый социальный взнос. Не платить этот налог могут ФЛП, за которых платит ЕСВ работодатель, пенсионеры и лица с инвалидностью, военные (мобилизованные, контрактники и военные, которые не имеют наемных работников), ФЛП с оккупированных территорий и предприниматели, находившихся в российском плену.
- В то же время выезд за границу и закрытие ФЛП не освобождает украинцев от налоговой проверки. Налоговая служба Украины самостоятельно решает, есть ли основания для проведения проверки в связи с закрытием физически лица-предпринимателя.