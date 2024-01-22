Sony отказалась от слияния

Это соглашение должно было стать решающим для выживания компаний на высококонкурентном рынке, а конгломерат оценивался в 10 миллиардов долларов.

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Главную опасность для бизнесов представляло собой слияние индийской Reliance и Disney, имеющих большой потоковый сервис и 120 телевизионных каналов. Такую конкуренцию компании могли не выдержать.

Напомним! Компания Zee Entertainment управляет 45 телеканалами и предоставляет стриминговые услуги.

В Sony заявили, что причиной невыполнения сделки стало невыполнение условий соглашения о слиянии. Однако там не уточнили о каких именно условиях идет речь. Вероятно, настоящая причина кроется в спорах, кто возглавит компанию.

Также они заявили, что никакого существенного влияния на результаты финансового 2024 года от расторжения соглашения не ожидается.

Новый бизнес Маска привлек 500 миллионов долларов

Новая компания Илона Маска, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта xAI, недавно привлекла 500 миллионов долларов. Однако сама компания говорит об оценке в 15-20 миллиардов долларов, хотя это может измениться в последующие недели.

В ноябре 2023 года Маск заявлял, что все инвесторы, вкладывающие деньги в социальную сеть Х, будут владеть и 25% компании xAI. Так он хотел поощрить коллег инвестировать сразу в два его продукта.