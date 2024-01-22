Sony відмовилась від злиття

Ця угода мала стати вирішальною для виживання компаній на висококонкурентному ринку, а конгломерат оцінювався у 10 мільярдів доларів.

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Головну небезпеку для бізнесів становило злиття індійської Reliance та Disney, які мають великий потоковий сервіс й 120 телевізійних каналів. Такої конкуренції компанії могли не витримати.

Нагадаємо! Компанія Zee Entertainment керує 45 телеканалами та надає стрімінгові послуги.

В Sony заявили, що причиною невиконання угоди стало невиконання умов угоди про злиття. Проте там не уточнили про які саме умови йдеться. Ймовірно, справжня причина криється у суперечках, хто очолить компанію.

Також вони заявили, що жодного суттєвого впливу на результати фінансового 2024 року від розірвання угоди не очікується.

Новий бізнес Маска залучив 500 мільйонів доларів

Нова компанія Ілона Маска, яка займається розробкою штучного інтелекту xAI, нещодавно залучила 500 мільйонів доларів. Проте сама компанія говорить про оцінку у 15 – 20 мільярдів доларів, хоча це може змінитися у наступні тижні.

У листопаді 2023 року Маск заявляв, що усі інвестори, які вкладатимуть гроші у соціальну мережу Х, володітимуть і 25% компанії xAI. Так він хотів заохотити колег інвестувати одразу в два його продукти.