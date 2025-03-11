Средняя зарплата растет третий месяц подряд: какая динамика по регионам

В феврале 2025 года средняя зарплата в Украине поднялась до 23 500 гривен, что на 500 гривен больше, чем в январе. Это уже третий месяц подряд, когда уровень оплаты труда стабильно растет.

Где платят больше

По данным исследования Work.ua, больше всего средняя зарплата выросла в Киеве и Львове, информирует 24 Канал.

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Вот, как выросли зарплаты в регионах

Киевская область – 26 500 гривен (+500 гривен к январю);

Львовская область – 24 900 гривен (+900 гривен);

Одесская область – 22 500 гривен (+500 гривен);

Харьковщина – 21 500 гривен (+500 гривен).

В Днепропетровской области показатель остался неизменным – 22 500 гривен.

Самые выгодные сферы для трудоустройства

Наибольший прирост зарплат наблюдается в таких категориях:

Телекоммуникации и связь – 30 000 гривен(+9% к январю);

Страхование – 27 750 гривен(+7%);

СМИ, издательство, полиграфия – 24 000 гривен(+7%);

IT, компьютеры, интернет – 29 250 гривен(+6%) 29 250 гривен(+6%);

Строительство, архитектура – 30 000 гривен(+5%);

Недвижимость – 50 000 гривен(+5%);

Топ-менеджмент – 50 000 гривен(+5%).

Спрос на рынке труда: какие вакансии появляются чаще всего

В феврале работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе. Активно количество предложений росло в таких областях:

Житомирская – +7%;

Кировоградская, Ровенская, Черновицкая, Николаевская – +6%.

Больше всего вакансий было в Киеве и области (34% от общего количества). Львовщина и Днепропетровщина поделили второе место – по 9% каждая.

Самые востребованные профессии

Половина всех вакансий приходилась на пять категорий:

Рабочие специальности, производство – 16 703 вакансии (+5% к январю);

Сфера обслуживания – 14 535 (+5%);

Продажи, закупки – 12 450 (+5%);

Розничная торговля – 11 392 (+5%);

Логистика, склад, ВЭД – 10 314 (+4%).

Среди самых популярных профессий у соискателей – продавец-консультант, администратор, менеджер по продажам, водитель, бухгалтер, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, бармен, SMM-специалист, менеджер по персоналу.