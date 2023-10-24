Деньги – Украине: США хотят конфисковать и продать яхту российского олигарха

США хотят конфисковать суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова Деньги от ее продаж могут передать Украине.

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Сулейман Керимов находится под санкциями в США.

Что о нем известно

Он русский олигарх, миллиардер и политик лезгинского происхождения. Имеет тесные связи с режимом Путина и Рамзаном Кадыровым. В политику пришел в 1990-е годы.

К 1999 году он получил контроль над Нефтью Москва, бывшим государственным нефтетрейдером. В 2000-х годах Керимов получил миллиарды долларов кредитов у крупных российских государственных банков, таких как Сбербанк и ВТБ. Благодаря этим кредитам он стал главным акционером Газпрома и Уралкалия, а также Сбербанка.