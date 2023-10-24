Деньги – Украине: США хотят конфисковать и продать яхту российского олигарха
Источник:Sky News
США пытаются конфисковать имущество российского подсанкционного олигарха и продать его. Прибыль, вероятно, будет передана Украине.
США хотят конфисковать суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова Деньги от ее продаж могут передать Украине.
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Яхта стоит 300 миллионов долларов
Сулейман Керимов находится под санкциями в США.
Что о нем известно
Он русский олигарх, миллиардер и политик лезгинского происхождения. Имеет тесные связи с режимом Путина и Рамзаном Кадыровым. В политику пришел в 1990-е годы.
К 1999 году он получил контроль над Нефтью Москва, бывшим государственным нефтетрейдером. В 2000-х годах Керимов получил миллиарды долларов кредитов у крупных российских государственных банков, таких как Сбербанк и ВТБ. Благодаря этим кредитам он стал главным акционером Газпрома и Уралкалия, а также Сбербанка.
Отмечается, что власти Фиджи конфисковали судно Amadea длиной 106 метров на основании ордера США еще в мае 2022 года.
Жалобу подали в федеральный суд Манхэттена. Именно она положила начало потенциально продолжительному судебному процессу.
Затем яхту, вероятно, выставят на аукцион. Деньги от продаж переведут Украине.
США и ЕС хотят передавать доходы от российских активов Украине
- США и ЕС продолжают дискутировать по поводу конфискации замороженных российских денег. И если по этому вопросу консенсуса пока нет, то обе стороны пришли к согласию, что по крайней мере доходы, которые генерируют деньги россиян, нужно передавать на нужды Украины.
- Уже сейчас Штаты и ЕС ищут возможности, по которым можно законно передать эти средства для Украины. В частности, намерены также учесть и обязательства перед Россией.
- Также они пообещали более пристально следить за компаниями, которые помогают российским оккупантам в войне против Украины и поставляют агрессору критически важное сырье. Ограничения планируют ввести и против финансовых учреждений, способствующих такой передаче ресурсов.