Почему Тайвань прекратил поставки

Экспортный контроль был усилен после публикации расследований в нескольких СМИ, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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В частности, штраф за первичное нарушение санкций против России и Беларуси увеличили до 1 миллиона тайваньских долларов, что эквивалентно 31 100 долларов США.

Также Минэкономики Тайваня активно работает с производителями, призывая их соблюдать законодательство и контролировать конечный поток продукции.

Интересно! По данным министерства, такие меры дали результат: объем экспорта станков из Тайваня в Россию снизился до нуля.

Контекст

В январе 2024 года российское The Insider и тайваньское The Reporter опубликовали совместное расследование о том, что Тайвань, несмотря на проукраинскую позицию своего правительства, стал основным поставщиком металлообрабатывающих станков для российской оборонной промышленности.

Интересно! Экспорт осуществлялся через третьи страны, в частности Турцию. В феврале Тайбэй ответил санкциями против нескольких российских компаний, упомянутых в статье.

В июле The Insider опубликовало новое расследование о попытках тайваньской компании Giant Force обойти ограничения и поставить в Россию прибор для тестирования термостойкого покрытия ракетных корпусов – "камеру соляного тумана".

Обратите внимание! По данным расследования, в схеме были задействованы китайский завод тайваньской фирмы, малазийская транспортная компания и киргизский банк. В конце поставки сорвались благодаря осмотрительности банков, в частности китайских, которые остерегались санкций за экспорт товаров двойного назначения.