Чому Тайвань припинив поставки

Експортний контроль було посилено після публікації розслідувань у кількох ЗМІ, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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Зокрема, штраф за первинне порушення санкцій проти Росії й Білорусі збільшили до 1 мільйона тайванських доларів, що еквівалентно 31 100 доларів США.

Також Мінекономіки Тайваню активно працює з виробниками, закликаючи їх дотримуватись законодавства та контролювати кінцевий потік продукції.

Цікаво! За даними міністерства, такі заходи дали результат: обсяг експорту верстатів із Тайваню до Росії знизився до нуля.

Контекст

У січні 2024 року російське The Insider і тайванське The Reporter опублікували спільне розслідування про те, що Тайвань, попри проукраїнську позицію свого уряду, став основним постачальником металообробних верстатів для російської оборонної промисловості.

Цікаво! Експорт здійснювався через треті країни, зокрема Туреччину. У лютому Тайбей відповів санкціями проти декількох російських компаній, згаданих у статті.

У липні The Insider опублікувало нове розслідування щодо спроб тайванської компанії Giant Force обійти обмеження та поставити в Росію прилад для тестування термостійкого покриття ракетних корпусів – "камеру соляного туману".

Зауважте! За даними розслідування, у схемі були задіяні китайський завод тайванської фірми, малайзійська транспортна компанія та киргизький банк. Врешті постачання зірвалося завдяки обачності банків, зокрема китайських, які остерігалися санкцій за експорт товарів подвійного призначення.