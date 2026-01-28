Hyundai и Kia под угрозой из-за новых тарифов Трампа: сколько денег потеряют компании
- Трамп повысил тарифы на импорт из Южной Кореи до 25%, что обвалило акции Hyundai и Kia и может стоить им 3,5 млрд долларов ежегодно.
- Японские производители, такие как Toyota, получают конкурентное преимущество, поскольку их тарифы остаются на уровне 15%.
Трамп внезапно увеличил тарифы на импорт из Южной Кореи, и японские автопроизводители, такие как Toyota, могут получить от этого выгоду. Вместе с этим это решение обвалило акции Hyundai и Kia, что может стоить им 3,5 млрд долларов ежегодно.
Какие есть риски для Hyundai и Kia?
Трамп повысил тарифы для Южной Кореи до 25%, что коснулось автомобильной промышленности, пишет Autoblog.
Смотрите также Опять за свое: Трамп наказывает Южную Корею новыми тарифами
Мы с президентом Ли достигли Большого соглашения для обеих стран 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти условия, когда я был в Корее 29 октября 2025 года. Почему корейское законодательное собрание не одобрило его? Этим я увеличиваю южнокорейские тарифы на автомобили, пиломатериалы, фармацевтические продукты,
– написал Трамп в Truth Social.
На фоне этих новостей акции Hyundai Motor упали почти на 5%, а Kia – на 6%. Аналитики предупреждают, что возвращение 25% пошлины может стоить группе Hyundai-Kia почти 5 триллионов вон (около 3,5 миллиардов долларов) дополнительных расходов ежегодно.
В то же время японские производители, такие как Toyota, чьи тарифы остаются на уровне 15%, получают значительное конкурентное преимущество на рынке США.
К слову, компания Kia Corp. сообщила, что в прошлом году тарифы США обошлись ей в 3,3 триллиона вон (2,3 миллиарда долларов), сообщается в пресс-релизе.
Хотя соглашение между США и Южной Кореей снизило импортные пошлины с 25% до 15% с 1 ноября, Kia не смогла полностью воспользоваться этим, потому что заплатила высокий тариф за запасы, что уже находились в США.
Кроме тарифов, Kia сталкивается с неопределенным спросом на электромобили в ключевых рынках, в частности в США, а конкуренция со стороны китайских производителей, предлагающих более дешевые авто в Европе, усиливается.
Новости автомобильных компаний
Honda меняет логотип впервые за 50 лет, отказываясь от квадратной рамки вокруг буквы "H". Новый минималистичный логотип дебютирует на электромобилях и будет использоваться во всем бизнесе Honda.
Производство автомобилей Stellantis в Италии сократилось более чем на 20%, до уровня середины 1950-х годов. Stellantis начала наращивать производство нового гибридного Fiat 500 и Jeep Compass, чтобы увеличить производство в 2026 году.
Китайская марка BYD стала лидером рынка новых легковушек в Украине в 2025 году с 10 352 проданными авто, обогнав Tesla. BYD реализовала 2,26 миллиона электромобилей в 2025 году, что на 28% больше, чем в 2024 году, тогда как Tesla потерпела снижение продаж на 8,6%.
Продажи Tesla в 2025 году снизились из-за потери налоговых льгот в США и роста глобальной конкуренции, также повлияли политические скандалы Илона Маска. Аналитики прогнозируют восстановление продаж в 2026 году благодаря новым стандартным версиям электромобилей по сниженной цене.