Оборонное сотрудничество
В будущем это сотрудничество может расшириться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.
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По словам Министра, сотрудничество усилит украинский оборонно-промышленный комплекс и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов.
Выражаем благодарность THALES за развитие сотрудничества с украинскими оборонными компаниями и поддержку обороноспособности нашего государства. Продолжаем совместно формировать.
Что известно о THALES Belgium
THALES Belgium – это бельгийское подразделение международной компании Thales Group, одного из ведущих мировых игроков в сфере высоких технологий, которая работает в более чем 50 странах. Thales Group специализируется на разработке решений для аэрокосмической, оборонной, транспортной, безопасности и цифровой индустрий, обеспечивая широкий спектр продуктов и услуг от авионики до кибербезопасности.