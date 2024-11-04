Оборонное сотрудничество

В будущем это сотрудничество может расшириться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

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По словам Министра, сотрудничество усилит украинский оборонно-промышленный комплекс и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов.

Герман Сметанин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Выражаем благодарность THALES за развитие сотрудничества с украинскими оборонными компаниями и поддержку обороноспособности нашего государства. Продолжаем совместно формировать.