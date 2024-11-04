Оборонна співпраця

У майбутньому ця співпраця може розширитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

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За словами Міністра, співпраця посилить український оборонно-промисловий комплекс і захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

Герман Сметанін Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Висловлюємо подяку THALES за розвиток співпраці з українськими оборонними компаніями та підтримку обороноздатності нашої держави. Продовжуємо спільно формувати.