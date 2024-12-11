Военный сбор: отменят ли его в Украине после окончания войны
Действующий военный сбор в Украине будет оставаться даже после завершения войны. Однако его ставка вернется к довоенным 1,5%, если будет отменено военное положение.
Изменится ли налог после войны
Сейчас ставка временно повышена до 5%, что приносит значительное пополнение бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Новости.LIVE".
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В частности, за 11 месяцев 2024 года в бюджет поступило более 40 миллиардов гривен.
По словам председателя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, военный сбор является стабильным источником средств для поддержки армии и бюджета страны.
Повышение мы сделали только на военное положение. Если он завершается, то даже не надо никаких решений принимать – автоматически взлетают эти 3,5%, на которые мы подняли. Это один из двух налогов, которые могут быстро собрать много денег для армии.
Как зарплаты украинцев меняются из-за военного сбора
В декабре из зарплат в Украине будут высчитывать налоги в зависимости от дохода и статуса налогоплательщика. В частности:
- Военный сбор составляет 5% для обычных работников. Например, с зарплаты 30 тысяч гривен это будет 1 500 гривен.
- Для ФЛП III группы он составляет 1% от оборота.
- Для ФЛП I, II и IV групп установлен фиксированный сбор в 10% от минимальной зарплаты (800 гривен).
Заметьте! Некоторые доходы, например пенсии, стипендии и военные облигации, не облагаются налогом.