Европейские компании активно сокращают работников: в чем причина

Европейские компании сталкиваются с волной сокращений. На это влияет высокий уровень инфляции и последствия войны в Украине.

Какие компании сокращают работников

Многие компании вынуждены замораживать процесс найма сотрудников или увольнять работников, сообщает Reuters.

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Основные увольнения, объявлены с начала июля 2024 года:

Банки:

DNB (Норвегия): сократит 500 рабочих мест в течение ближайших шести месяцев из-за изменений в экономической ситуации.

сократит 500 рабочих мест в течение ближайших шести месяцев из-за изменений в экономической ситуации. UniCredit (Италия): планирует 1000 добровольных увольнений и создание 500 новых рабочих мест.

Промышленность:

NORTHVOLT (Швеция): производитель аккумуляторов объявил о сокращении 1600 рабочих мест, включая 1000 позиций на заводе в Скеллефтеа.

Бытовые товары:

DYSON (Великобритания): сократит 1000 рабочих мест в рамках глобальной реструктуризации.

сократит 1000 рабочих мест в рамках глобальной реструктуризации. UNILEVER: сократит треть всех офисных должностей в Европе до конца 2025 года.

Телекоммуникации:

TELIA (Швеция): планирует сокращение 3000 рабочих мест в 2024 году.

Фармацевтика:

INDIVIOR: сокращает 130 рабочих мест после прекращения продаж препарата от шизофрении Perseris.

Аэрокосмическая отрасль:

AIRBUS: сократит до 2500 рабочих мест в своем оборонно-космическом подразделении до 2026 года.

Кроме того, в июле Deutsche Bahn заявила о сокращении 30 000 рабочих мест, Infineon – 1400 работников, Manchester United – 250, PKP Cargo планирует сократить 30% персонала, а Shell уменьшит штат на 20%.

Tamedia уволит почти 300 сотрудников, UPM – до 110 рабочих мест, а Yara сообщила о сокращении 115 работников из-за закрытия подразделения в Бельгии.