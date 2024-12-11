Неужели у Adidas проблемы: в штаб-квартире известной компании провели обыски
В главном офисе Adidas и других локациях прошли обыски. Они связаны с таможенными и налоговыми вопросами, однако компания наоборот сотрудничает с органами власти Германии по расследованию.
С чем связан обыск в Adidas
Обыск связан с расследованием, охватывающим пятилетний период, начинающийся с октября 2019 года, и касается таможенных и налоговых правил в отношении продукции, импортируемой в Германию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Известно, что компания Adidas несколько лет общается с таможенными органами по этому вопросу и предоставляет документы на информацию.
Компания не ожидает каких-либо существенных финансовых последствий в связи с расследованием,
– заявляют в Adidas.
Кстати! Компания Adidas под руководством генерального директора Бьорна Гульдена имеет хорошие результаты. Гульден оставил ради Adidas компанию Puma SE в 2022 году. Известно, что Adidas повысил годовой целевой показатель прибыли вследствие роста популярности кроссовок в стиле ретро, например Samba.