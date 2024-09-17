В чем обвиняют Постового

Как сообщает Министерство юстиции США, Постовой закупал и вывозил товары через сеть своих компаний в России, Гонконге и других странах с февраля 2022 года.

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Эти товары могут быть использованы в беспилотных летательных аппаратах. По данным ведомства, Денис Постовой подавал ложную информацию в экспортных документах, а микроэлектронику переправлял в Россию через Гонконг и Швейцарию.

Прокурор отметил, что Постовой "вводил в заблуждение относительно конечного пункта назначения оборудования и использовал промежуточные страны, чтобы скрыть свою незаконную деятельность".

Заметьте! Судебное заседание по его содержанию под стражей запланировано на 19 сентября.