У чому обвинувачують Постового

Як повідомляє Міністерство юстиції США, Постовой закуповував і вивозив товари через мережу своїх компаній у Росії, Гонконгу та інших країнах з лютого 2022 року.

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Ці товари можуть бути використані у безпілотних літальних апаратах. За даними відомства, Денис Постовой подавав неправдиву інформацію в експортних документах, а мікроелектроніку переправляв до Росії через Гонконг і Швейцарію.

Прокурор зазначив, що Постовой "вводив в оману щодо кінцевого пункту призначення обладнання та використовував проміжні країни, щоб приховати свою незаконну діяльність".

Зауважте! Судове засідання щодо його утримання під вартою заплановано на 19 вересня.