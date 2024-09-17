У чому обвинувачують Постового
Як повідомляє Міністерство юстиції США, Постовой закуповував і вивозив товари через мережу своїх компаній у Росії, Гонконгу та інших країнах з лютого 2022 року.
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Ці товари можуть бути використані у безпілотних літальних апаратах. За даними відомства, Денис Постовой подавав неправдиву інформацію в експортних документах, а мікроелектроніку переправляв до Росії через Гонконг і Швейцарію.
Прокурор зазначив, що Постовой "вводив в оману щодо кінцевого пункту призначення обладнання та використовував проміжні країни, щоб приховати свою незаконну діяльність".
Зауважте! Судове засідання щодо його утримання під вартою заплановано на 19 вересня.