В Украине арестовали активы Дерипаски – олигарх Путина потерял еще 2,11 миллиарда гривен

Суд по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) наложил арест на промышленную продукцию и сырье стоимостью более 2,11 миллиарда гривен, которыми владел российский олигарх Олег Дерипаска. Соратник Путина находится под санкциями.

Что именно арестовано

Речь идет о 500 тысячах тонн бокситов и глинозема, которые были изготовлены в Украине еще до полномасштабного вторжения России. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, который ранее принадлежал Дерипаске, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Эта продукция использовалась для производства алюминия на российских заводах компании "Русал", входящей в активы олигарха.

Как работала схема

Арестованное сырье принадлежало Дерипаске через подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза.

Эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода, после чего сырье должно было реэкспортироваться на российские предприятия.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили схему и заблокировали отправку сырья в Россию.

Кто такой Олег Дерипаска

Дерипаска является одним из ближайших соратников Путина и активно участвует в финансировании военно-промышленного комплекса России. Заводы олигарха изготавливают: компоненты к баллистическим ракетам "Искандер"; детали для боевых дронов; элементы радиолокационных систем.

К слову, ранее СБУ заочно сообщила Дерипаске о подозрении в финансировании войны и других преступлениях по Уголовному кодексу Украины. Также уже национализированы все заводы олигарха в Украине.