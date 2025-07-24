ФОПов стало больше: малый бизнес вышел в плюс впервые с начала провального года
- Во втором квартале 2025 года в Украине зарегистрировали почти 89,4 тысячи новых ФЛП, что на 55% больше, чем в предыдущем квартале.
- Самые популярные отрасли для открытия бизнеса - розничная торговля, ИТ, индивидуальные услуги, логистика, общественное питание и оптовая торговля, с особым ростом в розничной торговле на 113%.
После рекордных темпов закрытия в начале года, во втором квартале 2025-го малый бизнес в Украине несколько стабилизировался и демонстрирует оживление.
Сколько новых ФЛП зарегистрировано?
По данным аналитической платформы YouControl.Market, в апреле – июне в стране зарегистрировались почти 89,4 тысячи новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это на 55% больше, чем в предыдущем квартале, передает 24 Канал.
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В то же время количество закрытых бизнесов сократилось почти вдвое – до 55 тысяч. В результате впервые за длительный период малый бизнес вышел в "плюс": чистый прирост составил более 34 тысяч предприятий.
Какие тренды второго квартала?
Если в первом квартале "минус" достиг 53 тысяч ФОПов, то во втором – страна получила 34,4 тысячи чистого прироста.
Также аналитики фиксируют бум в розничной торговле – количество новых ФЛП в этом секторе выросло на 113%. Это абсолютный лидер по открытиям.
"Более 60% всех новых ФЛП во II квартале открыли женщины", – говорится в исследовании.
Важно! Больше всего ФЛП открыли в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. В то же время неожиданно высокие темпы роста показали Полтавщина (+ 92%) и Волынь (+ 81%). Что касается прифронтовых регионов, то несмотря на обстрелы и риски, на Харьковщине, Запорожье, Сумщине, Николаевщине и Херсонщине новых бизнесов открыли больше, чем закрыли.
Какое разделение между сферами?
Самые популярные отрасли для открытия бизнеса:
- розничная торговля – 31,4 тысячи новых ФЛП;
- ИТ – почти 9,9 тысячи;
- индивидуальные услуги – 9,6 тысяч;
- а также логистика, общественное питание и оптовая торговля.
Заметьте. Закрытие ФЛП в ведущих сферах также сократились – примерно вдвое по сравнению с началом года. Даже в наиболее уязвимых регионах бизнес-активность растет.