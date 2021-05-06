Уже больше года банкиры и трейдеры приспосабливаются к заключению сделок через Zoom и удаленной торговле. Однако уже сейчас компании устанавливают сроки и процедуры возврата сотрудников в офис.

По информации американских СМИ, отдельные представители банковского сектора уже направили филиалам распоряжение о переходе из онлайна на офисный режим работы. Восстановление офисного режима работы в некоторых финансовых учреждениях Америки ожидают к середине лета.

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Руководители финучреждений убеждают в негативном влиянии онлайна

Руководители ряда компаний с Wall Street открыто заявляют о своей убежденности в том, что длительная удаленная работа вредит производительности труда и обучению молодых банкиров на рабочем месте. Между тем, длительные рабочие недели дома тяжело переносятся младшими банковскими сотрудниками и способствуют профессиональному выгоранию.

JPMorgan Chase - крупнейший по размерам активов банковский холдинг США - планирует открыть все свои офисы в США 17 мая на 50% заполняемости, а также ожидает, что все сотрудники вернутся в офис на ротационной основе до июля текущего года.

Goldman Sachs - одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире - открывает свои американские офисы 14 июня, а офисы в Великобритании неделю спустя.

Пустые улицы Wall Street в разгар эпидемии коронавируса / Фото Nbcnews

Не все игроки с Wall Street спешат отказываться от онлайн

Американские финансовые гиганты, такие как Bank of America и Wells Fargo, менее оптимистичны в своих прогнозах по восстановлению офисного режима работы. Они склоняются к тому, что возвращение в привычный режим работы следует ожидать не раньше Дня Труда - национального праздника в США, который отмечается в первый понедельник сентября.