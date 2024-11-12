Стало больше денег: как изменились зарплаты украинцев
12 ноября 2024, 14:30Читати новину українською
В Украине выросли зарплаты в среднем на 5% в течение октября –до 22 500 гривен. В некоторых сферах предлагаемая зарплата выросла выше в частности, работникам сельского хозяйства.
Зарплаты в Украине
У работников сельского хозяйства зарплата выросла на 7%, в среднем до 24 тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
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Еще на 6% выросли зарплаты в сферах строительства и культуры – до 27 500 и 21 500 гривен.
На 5% выросла зарплата в таких сферах:
- в логистике – до средних 21 000 гривен;
- медицины, фармацевтики – до 22 500 гривен;
- по рабочим специальностям, в производстве – до 22 500 гривен.
Среди регионов наибольший рост выплат зафиксирован во Львовской области на 1 500 гривен, до 22 500 гривен. Далее ситуация следующая:
- Киевская – в среднем на 1 050 гривен, до 25 000 гривен;
- Днепропетровская – на 1 000 гривен, 21 000 гривен;
- Одесская – на 1 000 гривен, до 21 000 гривен;
- Харьковская – на 1 000 гривен, до 20 000 гривен.