Стало больше денег: как изменились зарплаты украинцев

В Украине выросли зарплаты в среднем на 5% в течение октября –до 22 500 гривен. В некоторых сферах предлагаемая зарплата выросла выше в частности, работникам сельского хозяйства.

Зарплаты в Украине

У работников сельского хозяйства зарплата выросла на 7%, в среднем до 24 тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Еще на 6% выросли зарплаты в сферах строительства и культуры – до 27 500 и 21 500 гривен.

На 5% выросла зарплата в таких сферах:

в логистике – до средних 21 000 гривен;

медицины, фармацевтики – до 22 500 гривен;

по рабочим специальностям, в производстве – до 22 500 гривен.

Среди регионов наибольший рост выплат зафиксирован во Львовской области на 1 500 гривен, до 22 500 гривен. Далее ситуация следующая: