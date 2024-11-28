Зеленский подписал закон о повышении налогов

Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о повышении налогов в Украине. Ранее документ был принят Верховной Радой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект закона 11416-д, опубликованный на сайте Верховной Рады. Отмечается, что общая сумма повышения налогов в 2024 году составит около 8 миллиардов гривен.

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В Украине повысят налоги

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря. По его словам, этот закон является одним из ключевых требований кредиторов и важен для наполнения средствами всех расходных статей для обороны этого и следующего года.

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает в частности:

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода плательщиками единого налога третьей группы;

установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы;

уточнение срока применения предложенных законопроектом особенностей налогообложения военным сбором – до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение;

установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

Ожидается, что доход государства от налогов в 2025 году составит 141 миллиард гривен.