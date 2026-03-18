Нарахували мільйони доларів збитків: найбільший виробник алюмінію в Росії "загиється"
- Компанія "Русал" зафіксувала збитки у 455 мільйонів доларів у 2025 році, незважаючи на 22,6% зростання загальної виручки.
- Основними причинами збитків стали зростання собівартості виробництва та геополітичні фактори, включаючи санкції і волатильність ринків.
Одна з провідних російських компаній “Русал” зафіксувала рекордні збитки у 2025 році. Уся справа у тому, що економіка Росії котиться в прірву.
Які збитки отримала компанія "Русал"?
"Русал" зафіксувала збитки у 455 мільйонів доларів, пише NV.
Чистий збиток "Русалу" зафіксований попри те, що загальна виручка зросла на 22,6% і сягнула 14,8 мільярдів доларів. Це зростання пов’язане зі збільшенням обсягів реалізації алюмінію та зростанням цін на Лондонській біржі металів (LME).
Основною причиною такої ситуації стало зростання собівартості виробництва: збільшилися витрати на електроенергію, сировину, персонал, логістику.
"Русал" вказав, що незалежні аудитори виявили "суттєву невизначеність", яка може поставити під сумнів здатність компанії продовжувати безперервну роботу. Основними чинниками ризику назвали:
- геополітичну напруженість;
- санкції, введені низкою країн;
- високу волатильність на товарних та валютних ринках.
Зауважте! "Русал" – російська алюмінієва компанія, один з найбільших в світі виробників первинного алюмінію і глинозему. Основними ринками збуту продукції є Європа, Росія і країни СНД, Північна Америка, Південно-Східна Азія, Японія і Корея.
Що відомо про проблеми бізнесу й промисловості в Росії?
У Росії можуть перевірити компанії на таємні домовленості, які обмежують конкуренцію за фахівців та стримують зростання зарплат. Подібні домовленості можуть існувати в IT-секторі, банківській сфері, фармацевтиці, нафтогазовій галузі та великій промисловості.
"Трубна металургійна компанія" зупиняє один з трубопрокатних цехів через низький попит на продукцію. Металургійна галузь Росії переживає кризу, зниження виробництва сталі та зростання частки імпорту.
Продажі "АвтоВАЗ" у січні впали майже на 29% порівняно з минулим роком, до 19,7 тисячі машин. Компанія знизила ціни на деякі моделі, але водночас підвищила ціни на найпопулярніші авто.
Російська влада проводить масові перевірки маркетплейсів, таких як Ozon і Wildberries, для виявлення нелегальних працівників. Федеральна податкова служба перевіряє пункти видачі замовлень та сервіси, що виплачують самозайнятим, через підозри в ухиленні від сплати податків.