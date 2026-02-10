В Європі обвалюються продажі сигарет: чому погіршилася ситуація

Ринок тютюну скорочується не лише в Україні, а й у Європі. У деяких країнах продажі впали більше, ніж на 15%, проте HTU дозволили зберегти прибутки.

Що відомо про обвал ринку сигарет в Європі?

Скорочення ринку тютюнових виробів в Європі у четвертому кварталі 2025 року прискорилося, пише "Інтерфакс-Україна".

В цілому за рік ринок втратив 3,5%, відзвітували у Philip Morris International:

значне падіння реалізації у четвертому кварталі минулого року було зафіксовано у Польщі – на 15,4%;

менш значне у Франції – на 9,4%;

частково їх вдалося компенсувати зростанням продажів у Болгарії – на 8,3%;

Німеччині – на 1,7%;

Сербії – на 6,4%.

Відомо, що падіння було викликано скорочення продажів сигарет на 5%, тоді як реалізація систем нагрівання тютюну (HTU) продовжувала зростати.

Загалом за минулий рік Philip Morris вдалося збільшити продажі в світі на 1,4% за рахунок також зростання реалізації бездимних продуктів на 12,8%, у тому числі HTU – на 11,0%, тоді як продажі сигарет скоротилися на 1,5%.

Яка ситуація з ринком сигарет в Україні?

Ринок легальних сигарет останні два роки в України скорочується на 10 – 15% щорічно.

Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних сигарет скорочувався на 10 – 15% на рік,

– каже гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

За його словами, споживачі обирають нелегальний ринок, бо через підвищення акцизів різниця в ціні легального та нелегального продукту значно виросла.

Що відомо про нелегальне виробництво сигарет?