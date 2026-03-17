Все зміниться вже у березні: відомий мобільний оператор знову піднімає вартість тарифів

Київстар вкотре піднімає вартість тарифів. Проте поки невідомо, яких саме тарифних пакетів торкнуться зміни.

Які тарифи на мобільний від Київстару здорожчають?

Відомо, що нові ціни чекають на абонентів Київстару. Зокрема, є ймовірність, що здорожчають архівні тарифи, недоступні для відключення новим абонентам, пише 24 Канал.

Дивіться також Доступні тарифи на мобільний від 120 гривень: як українцям платити менше

Оператор вже почав повідомляти про зміни в цінах своїх абонентів через SMS. Вони будуть дійсними вже з 31 березня:

LOVE UA Світло коштуватиме 350 гривень за 4 тижні, замість 300 гривень;

Ще один з тарифів здорожчає з 400 до 450 гривень за 4 тижні, пише "Комерсант Український".

Проте для українців пропонують альтернативне рішення – перейти на тарифи за контрактом, які коштують дешевше. Наприклад, тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий контракт" чи "ВСЕ РАЗОМ Оптимальний контракт".

Скільки коштів телеком-компанії витрачають на збереження стійкості мережі під час відключень?

lifecell

Після початку повномасштабної війни компанія зробила енергостійкість одним із головних напрямків інвестицій – у резервне живлення вже вклали понад 2 мільярди гривень.

Але тривалі відключення постійно означають ще й більші витрати: потрібно більше пального, складніша логістика, частіше обслуговувати та відправляти технічні бригади на об'єкти,

– додають в lifecell.

Головним завданням зараз залишається – витримати баланс, а саме забезпечити стабільну роботу мережу, ефективно використовувати техніку та водночас не перевантажувати людей, які підтримують зв'язок у складних умовах.

Київстар

Компанія Київстар заявляє, що робить усе можливе, аби абоненти залишалися на зв'язку за будь-яких умов. Стійкість мережі під час відключень світла є одним із пріоритетів, і з 2022 року вона зросла більш ніж у 4 рази.

В енергостійкість ми уже вклали понад 3,5 мільярди гривень і планують інвестувати й надалі. Крім того, компанія реалізує інвестиційну програму обсягом 1 мільярд доларів на 2023 – 2027 роки,

– заявляє оператор.

Ці кошти спрямовують на посилення енергостійкості, розвиток технологій зв'язку, відновлення інфраструктури та нові цифрові сервіси для користувачів.

Vodafone

Натомість найбільше коштів інвестувала в підвищення енергостійкості компанія Vodafone. Там заявляють, що з початку повномасштабної війни було інвестовано понад 20 мільярдів гривень. Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то це рекордні показники.

Ми інвестуємо в модернізацію обладнання, системи резервного живлення, нові технологічні рішення, які дозволяють споживати менше електроенергії, альтернативну зелену енергію тощо,

– зазначають там.

Інші новини мобільних операторів