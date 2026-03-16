Доступні тарифи на мобільний від 120 гривень: як українцям платити менше
- Оператор lifecell пропонує тариф "Просто Лайф" за 120 гривень на чотири тижні.
- Київстар має тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" для людей від 60 років, який включає мобільний зв'язок і домашній інтернет.
Ціни на мобільний зв’язок в Україні поступово зростають, тому багато людей починають уважніше рахувати витрати. Саме тому оператори пропонують окремі тарифні пакети або бюджетні варіанти, які дозволяють економити.
Найдешевший тариф від lifecell
Оператор lifecell пропонує акційний тариф "Просто Лайф" для тих, хто готовий перейти до мережі зі своїм номером, пише 24 Канал.
У такому разі пакет коштує 120 гривень на чотири тижні. За ці гроші абонент отримує:
- безлімітні дзвінки всередині мережі;
- 8 Гігабайтів мобільного інтернету;
- 300 хвилин на дзвінки на інші українські номери.
Крім того, якщо абонент регулярно і вчасно поповнює рахунок, оператор нараховує ще 300 додаткових хвилин для розмов з іншими мережами.
Найдешевший тариф від Київстар
Оператор Kyivstar пропонує спеціальний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", який можуть підключити люди від 60 років або особи з інвалідністю.
Пакет коштує 220 гривень на місяць і поєднує одразу кілька послуг – мобільний зв’язок і домашній інтернет. У тариф входять:
- безлімітні дзвінки всередині мережі;
- 100 хвилин на інші номери по Україні;
- 10 Гігабайтів інтернету;
- 100 SMS;
- домашній інтернет.
Такий пакет розрахований на людей, яким важливо мати стабільний зв’язок і доступ до інтернету вдома без зайвих витрат.
Найдешевший тариф від Vodafone
Раніше українці могли скористатися тарифом Joice Start за 270 гривень, проте віднедавна він став архівним та недоступним для підключення новим абонентам.
Натомість найдешевший зараз – тариф Flexx GO для підключення за контрактом. Пакет коштує 350 гривень на місяць та передбачає:
- безліміт на 45 застосунків;
- 25 Гігабайтів інтернету;
- 500 хвилин на дзвінки по Україні;
- 50 SMS.
Інші новини мобільних операторів
Київстар запровадив нову лінійку тарифів для бізнесу, які включають знижку 35% для нових абонентів на перші шість місяців. Найдешевший мобільний тариф від Київстару "ВСЕ РАЗОМ Легкий" для загального користування коштує 290 гривень на місяць при перенесенні номера.
Київстар також оновив умови популярної послуги "Майстер" для користувачів домашнього інтернету. Вартість послуги "Майстер" змінилася з 12 березня і становить 200 гривень.
Тим часом Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.