22 січня, 16:32
Відтепер "тисячу Зеленського" можна витратити в "АТБ": які ще магазини додали до списку

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • До списку магазинів, де можна витратити "тисячу Зеленського" та "Нацкешбек", додали "АТБ" та ще три мережі магазинів.
  • Загалом до програми долучилося майже 1 650 крамниць, а незабаром приєднаються "Епіцентр" та "Рукавичка".

Торгова мережа, де українці можуть розраховуватися коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку", продовжує розширюватися. До списку додали ще чотири магазини, один з яких – популярний серед українців "АТБ".

У яких магазинах можна витратити "тисячу Зеленського"  й "Нацкешбек"?

В окремих мережах магазинів українці можуть розрахуватися карткою "Нацкешбек", повідомляє Мінекономіки.

 У 2026 році до програми долучилися ще чотири ритейлери:

  • "АТБ";
  • "Таврія В" (до складу якої входять делікатес-маркети "Космос" і супермаркети "Пюре");
  • "Дивоцін";
  • "ЛотОК". 

Загалом додалося майже 1 650 крамниць по Україні. Незабаром до програми розрахунків долучаться також мережі "Епіцентр" та "Рукавичка".

До слова, з кінця 2025 року “тисячу Зеленського” на продукти можна витратити в таких мережах:

Мережі магазинів:

  • NOVUS;
  • LIGA PRIM;
  • Auchan;
  • SPAR;
  • VARUS;
  • Torba;
  • "Сімі23";
  • MAUDAU.
  • "Сільпо";
  • "Фора";
  • THRASH!ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько".

Онлайн-маркети:

  • Rozetka;
  • MAUDAU.

Зауважте!  У цих мережах можна придбати продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Де ще можна витратити гроші?

  • "Тисячу Зеленського" можна витратити в 14 магазинах та онлайн-маркетах, включаючи NOVUS, Auchan, Rozetka та інші. Кошти, отримані через "Національний кешбек", можна витратити до 30 червня 2026 року, а через Укрпошту – до кінця лютого 2026 року.

  • Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.Програму "тисяча Зеленського" можна витратити на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек".

  • "Тисячу Зеленського" можна витратити також на українські ліки, зареєстровані в системі "Національний кешбек". Це можна зробити в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптових цін" та інших.