Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Гучний скандал: Укрпошта заплатила 255 тисяч штрафу, проте судитиметься з НБУ
27 березня, 13:52
3
Оновлено - 13:58, 27 березня

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Укрпошта заплатила 250 тисяч гривень штрафу, проте не погоджується з рішенням НБУ і планує подати в суд.
  • Компанія вважає, що вимоги НБУ є незаконними і пов'язані з документами, які не стосуються сфери діяльності регулятора.

Укрпошта отримала офіційне підтвердження від Національного банку щодо накладення штрафу – про це регулятор раніше вже заявляв публічно. Компанія повідомляє, що суму штрафу вже сплатили, однак із самим рішенням категорично не погоджується і готується відстоювати свою позицію в суді.

Чому Укрпошта подає в суд на Нацбанк?

У компанії наголошують: санкції у вигляді 255 тисяч гривень штрафу застосували через відмову виконувати вимогу, яку вважають незаконною, пише Укрпошта.

Дивіться також Постачальник з бізнесом в Росії: Укрпошта пояснила скандальний контракт 

Йдеться про запит інформації та документів, що, за словами Укрпошти, "не стосуються сфери діяльності НБУ" і перебувають у компетенції акціонера – Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема, мова про матеріали, пов’язані з обговореннями організації поштових послуг під час повномасштабної війни. У компанії переконані, що такі дані не мають відношення до функцій НБУ.

Фактично йдеться про спробу встановити контроль над незалежною наглядовою радою Укрпошти,
– повідомили в компанії.

У компанії також вважають, що позиція банку створює небезпечний сигнал для всього ринку. За їхніми словами, йдеться не просто про формальності, а про принцип: чи може регулятор втручатися в корпоративне управління.

Останні новини Укрпошти

  • Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок для видачі посилок без черг. Партнери можуть заробляти від 15 000 гривень на місяць за видачу посилок, отримуючи оплату від 6 до 14 гривень за посилку.

  • Укрпошта не отримує дотацій чи субсидій з держбюджету та самостійно заробляє. Компанія сплатила понад 3,6 мільярда гривень податків за 2025 рік, включаючи єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ та інші податки.

  • Ігор Смілянський зазнав критики за коментар, в якому назвав "хворими" людей, що працюють за мінімальну зарплату, тоді як сам отримує 700 тисяч гривень на місяць. При цьому частина вакансій в Укрпошті передбачають платню 8 – 10 тисяч гривень.

  • Ігор Смілянський планує залишити посаду гендиректора Укрпошти після завершення воєнного стану в Україні. Після звільнення він очікує отримувати вищу зарплату, ніж його поточний майже 1 мільйон гривень на місяць.