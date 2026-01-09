Ці поїзди побили всі рекорди: Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки 2025 року
- Укрзалізниця перевезла 28 мільйонів осіб за рік, зростання на 200 тисяч пасажирів.
- Найпопулярніші маршрути: до Львова, Харкова, Дніпра, а також деякі міжнародні.
За рік Укрзалізниця перевезла 28 мільйонів людей, хоча й зазнавала постійних обстрілів з боку Росії. Стало відомо, які маршрути були найпопулярнішими та які поїзди мали найбільший попит.
Куди найбільше їздили українці Укрзалізницею?
У далекому сполученні торік Укрзалізниці вдалося забезпечити перевезення 28 мільйонів осіб – на 200 тис. людей більше, ніж роком раніше, пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
З прифронтових регіонів сходу та півдня до українських гір протягом року подорожували понад 300 тисяч людей. Серед тих, хто скористався поїздами, було 1,9 мільйона людей: дитячі вагони впродовж року майже завжди курсували із заповненістю 100%.
Найпопулярнішими залишалися маршрути Київ – Львів, а також поїзди зі столиці до прифронтових Харкова та Дніпра і у зворотному напрямку. При цьому рекордне зростання – у понад 100 разів за кількістю пасажирів за рік – показали напрямки:
- Кременчук – Мукачеве;
- Київ – Основа (Харківщина);
- Ірпінь – Львів.
Найбільший попит мали такі поїзди:
- № 128 Запоріжжя – Львів;
- № 724/725 Київ – Харків;
- № 722/723 Київ – Харків.
Серед міжнародних маршрутів стабільними фаворитами залишалися поїзди № 705/706 та № 715/716 Київ – Перемишль.
Новини Укрзалізниці
Програма "3000 кілометрів Україною" забезпечила 80 тисяч безплатних залізничних квитків за перший місяць, з 500 тисячами зареєстрованих учасників. Найпопулярнішими за перший місяць дії програми були кілька напрямків, зокрема Одеса – Запоріжжя, Херсон – Барвінкове, Суми – Рахів.
Укрзалізниця розширила пілотний проєкт доступу до інтернету в поїздах, підключивши поїзд Київ – Рахів до Wi-Fi на базі Starlink. Пасажири отримують 10 хвилин безкоштовного інтернету, а платний пакет без обмеження трафіку коштує 120 гривень на добу, з перших 5 гігабайтів без обмеження швидкості.
Кабмін дозволив Укрзалізниці створювати власні сили для боротьби з загрозами, такими як російські "Шахеди" та ракети. Захистити всю залізничну колію складно, але Укрзалізниця проводить заходи для посилення безпеки вокзалів та важливих логістичних вузлів.
Діти та учні віком від 6 до 14 років отримують 25% знижки, студенти та учні – 50% знижки на квитки внутрішнього сполучення Укрзалізницею. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю та жертви нацистських переслідувань мають право на безкоштовні або знижені поїздки в певні періоди.