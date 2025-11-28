Виробника "Моршинської" продають: активи належать підсанкційному олігарху Фрідману

На продаж виставили активи IDS Ukraine – виробника мінеральної води "Моршинська", "Моршинка", "Миргородська", Aqua Life. Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману, що перебуває під санкціями з боку багатьох країн.

Що відомо про продаж IDS Ukraine?

Пошук покупців IDS Ukraine розпочали 28 листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також "Нова пошта" підвищує тарифи на доставку: як зростуть ціни

Збір тендерних пропозицій триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року, а сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року.

Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її продажу.

За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до державного бюджету України, за винятком винагороди управителя. Очікувані надходження до бюджету – щонайменше 24 мільйони гривень на місяць.

Нагадаємо, що активи групи IDS Ukraine арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Михайлу Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.

Що відомо про IDS Ukraine?

Ще восени 2022 року за рішенням суду АРМА отримало корпоративні права Миргородського та Моршинського заводів, промислові зразки й торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine.

Вже у квітні 2023 року новим управителем активів "Моршинської" обрали компанію "Карпатські мінеральні води". Втім кінцевого договору про управління так і не було укладено.

У вересні 2024 року стало відомо, що Міністерство юстиції України подало заяву до ВАКС щодо конфіскації активів бізнесменів Фрідмана, Авена та Косогова, а також компанії "Rissa Investments Limited". Вони є засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Новини українських компаній