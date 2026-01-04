AI, кібербезпека та будівництво: на яку роботу буде найбільший попит
- Очікується значний попит на спеціалістів зі штучного інтелекту, кібербезпеки, хмарних технологій тощо у 2026 році.
- Будівництво, сектор охорони здоров'я та відновлювана енергетика стануть основними галузями зростання.
У новому році ринок праці змінюватиметься під впливом технологій та автоматизації. Очікується, що на спеціалістів зі ШІ, кібербезпеки, обробки даних, а також в галузі охорони здоров'я та відновлюваної енергетики, буде чималий попит.
Як буде змінюватися ринок праці IT у 2026 році?
На світовому IT-ринку очікується зростання у 2026 році, адже компанії інвестують як у штучний інтелект, так і в кібербезпеку тощо, передає 24 Канал з посиланням на Jobtower.io.
Відтак прогнозується, що попит на висококваліфікованих IT-спеціалістів значно зросте, а зарплати в топ-сегментах залишатимуться одними з найвищих у світі.
- Однією з найбільш затребуваних ролей стане інженер зі штучного інтелекту (AI Engineer) – професіонали, які створюють, навчають і впроваджують AI-моделі в різних галузях.
- Також високий попит очікується на фахівців з кібербезпеки та хмарних інженерів, що керують складною інфраструктурою в AWS, Azure та GCP.
- Цікаво, що у центрі уваги роботодавців буде аналітика даних та розробка додатків з AI-інтеграцією, оскільки бізнеси потребують фахівців, здатних перетворювати великі обсяги інформації на практичні рішення.
Які ще галузі ростимуть у новому році?
За даними видання The Guardian, однією з галузей, яка може опинитися у виграші, є будівництво – це через нестачу робітників та обмежену здатність AI замінювати фізичну працю.
Загалом кількість студентів, які здобувають будівельну освіту, зростає, а компанії в цій галузі прогнозують численні вакансії у 2026 році.
Сектор охорони здоров'я та біотехнологій також демонструватиме стрімке зростання, зокрема йдеться про телемедицину, аналітику здоров'я і розробку медичних технологій. Ці категорії потребуватимуть кваліфікованих кадрів, пише Best Job Tool.
А великий потенціал для найму матимуть вакансії в галузі відновлюваної енергії та сталого розвитку, де вже з'явилася робота для інженерів, екологічних аналітиків та менеджерів проєктів.
Цікаво! Розширення логістики та ланцюгів постачання, EdTech та фрілансу/дистанційної роботи робить 2026 рік роком нових можливостей для тих, хто готовий адаптувати свої навички до сучасних викликів.
Яких фахівців в Україні не вистачає?
На українському ринку спостерігається дефіцит кадрів у низці спеціальностей, де кількість вакансій значно перевищує кількість шукачів роботи. Таку нестачу відчувають у робітничих та технічних професіях.
Наразі Держслужба зайнятості вже пропонує безоплатне перенавчання для представників непопулярних професій, щоб допомогти їм опанувати ті навички на ринку, яких найбільше потребують. Але складніша освіта або ж кваліфікаційні вимоги у фахівців із вищою освітою роблять процес довшим.
Наразі такі сфери спостерігаються з дефіцитом кадрів: будівництво, освіта, IT-спеціалісти та технічні спеціальності, а також менеджери, продавці й водії, на яких спостерігається високий попит. Натомість попит на розробників програмного забезпечення, маркетологів і аналітиків даних продовжує зростати.