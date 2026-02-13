Закриття ФОП і переїзд за кордон: чи врятує це від податкової перевірки

Наразі чимало українців можуть закривати свої ФОПи. Таокж вони можуть подавати всю необхідну звітність та виїзджати за кордон.

Чи може ФОП закритися та поїхати за кордон?

Однак це не допоможе уникнути перевірки від Державної податкової служби, про що йдеться на сайті 7eminar.

Виїзд за кордон не є підставою для уникнення перевірки у зв’язку із ліквідацією ФОП,

– наголосили у матеріалі.

Річ у тім, що податковий кодекс України та інші нормативно-правові акти не передбачають такої можливості. Податкова перевірка може бути призначена у випадку:

реєстрації щодо припинення підприємницької діяльності;

чи подання заяви про зняття з обліку платника податків.

Рішення про проведення перевірки приймається керівником податкового органу (або уповноваженою особою) на підставі обставин, які можуть свідчити про порушення законодавства чи податкових зобов’язань. Але органи ДПС не завжди призначають проведення перевірок.

Питання про доцільність або недоцільність перевірки вирішує спеціально створена у податковому органі комісія, яка аналізує наявні дані. Наприклад, якщо відомо про заниження або завищення суми податкових зобов’язань фізичної особи-підприємця чи порушення вимог законодавства, то слід очікувати на перевірку.

Отже, виїзд за кордон не звільняє від потенційної перевірки. Податкова служба самостійно вирішує, чи є підстави для проведення перевірки у зв’язку із закриттям ФОП,

– зазначили у тексті.

Важливо! Понад 250 тисяч ФОПів закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. Про це свідчать дані Опендатабота. В середньому, ФОПи "існують" 2,4 року. Третина закриття припадає на підприємців, які працюють у роздрібній торгівлі.

Що ще слід знати про закриття ФОП та податкові перевірки?

Для закриття ФОП у 2026 році слід пройти чимало важливих етапів. Зокрема звільнити найманих працівників, перевірити наявність заборгованості, скасувати чинні ліцензії та подати заяву держреєстратору про припинення ФОП.

У 2026 році Податкова служба запланувала провести 4 558 перевірок. Більшість перевірок ФОПів у 2026 році очікує на підприємців із доходом до 20 мільйонів гривень (це близько 670 осіб). Лідером у списку перевірок буде місто Київ.