Ресторани й готелі страждають від дефіциту кадрів: які зарплати та вакансії пропонують
- Українські готелі та ресторани стикаються з дефіцитом працівників, що є головним викликом для бізнесу.
- Серед працівників HoReCa 11% повідомили про суттєве падіння доходів, тоді як 17% зазначили помітне зростання.
Українські готелі, ресторани та кафе дедалі гостріше відчувають нестачу працівників. Також дослідження показало, як за останній рік змінилися зарплати, умови праці та плани людей щодо кар’єри, а також із якими труднощами зараз стикається бізнес.
Як змінилися зарплати у сфері HoReCa?
Чимало працівників зазначають, що їхній дохід протягом року майже не змінився. Так відповіли приблизно 30 – 40% учасників опитування. Про це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.
Водночас чверть респондентів (25%) повідомили про невелике підвищення зарплати, а ще 17% – про помітне зростання доходів.
Однак є й протилежна тенденція:
- 11% працівників заявили про суттєве падіння доходів;
- ще 6% відчули незначне скорочення зарплати.
Як зима вплинула на роботу ресторанів і готелів?
Складна зима 2025 – 2026 років із регулярними перебоями електро- та водопостачання відчутно позначилася на роботі закладів:
- 55% опитаних розповіли, що умови праці змінилися через відключення.
- Ще 19% заявили, що перебої майже не вплинули на їхню роботу;
- А 16% не змогли чітко оцінити ситуацію.
Серед найпоширеніших змін працівники називали:
- 52% – робота стала фізично складнішою через холод у приміщеннях або роботу без техніки;
- 45% – зросли тривожність і емоційне напруження;
- 39% – зменшилася кількість клієнтів;
- 36% – робочий графік став нестабільним;
- 30% – погіршилися умови безпеки;
- 27% – стало менше змін або навантаження;
- 27% – знизилися доходи.
Разом із тим деякі працівники помітили і позитивні зміни:
- 15% сказали, що графік став гнучкішим;
- 12% – що кількість змін, навпаки, збільшилась.
Найбільша проблема – дефіцит кадрів
Опитування показало, що головним викликом для ресторанного бізнесу стала нестача персоналу.
- 82% роботодавців говорять про дефіцит кадрів;
- 73% скаржаться на зростання витрат на електроенергію та генератори;
- 27% вважають завищеними зарплатні очікування кандидатів;
- 27% відзначають падіння середнього чека та менше клієнтів.
Найважче знайти:
- кухарів і помічників кухаря;
- офіціантів;
- барменів;
- технічний персонал.
Що відбувається на ринку праці в Україні?
За даними дослідження KSE Institute, у 2025 році на 10,7 мільйона працюючих в Україні припало 10,2 мільйона пенсіонерів. З 2021 року кількість українців, чия робота через податки наповнює державний бюджет, скоротилася на 1,3 мільйона.
На ринку праці спостерігають як досить високий рівень безробіття (10 – 11%), так і дефіцит робочої сили. Причиною є те, що компетенції або місце проживання потенційних робітників не співпадає з потребами працедавців.
- Ситуацію могли б покращити перепідготовка та працевлаштування ветеранів, чисельність яких зросла до 1,7 мільйона людей, а також представників вразливих категорій населення, зокрема жінок із дітьми. Проте тільки 21,8% ветеранів, які подали заявки до Держслужби зайнятості, знайшли роботу у 2025 році.
- Також становище могло б поліпшити повернення з-за кордону біженців, проте малоймовірно, що цей процес буде масовим.
Кількість вакансій для пенсіонерів в Україні зросла майже на 50% за останній рік, зокрема у сферах робітничих спеціальностей, обслуговування та логістики. Середня зарплата для пенсіонерів складає понаж 25 тисяч гривень, з можливістю заробляти значно більше у деяких спеціальностях.
З 14 березня в Україні вводять нові правила призупинення трудових договорів під час воєнного стану з максимальним терміном 90 днів. Новий Трудовий кодекс, ухвалений 7 січня, спрямований на реформу ринку праці та адаптацію до сучасних умов.
Ринок праці в Україні відновився на 95% у 2025 році, із значним попитом на деякі професії. Зросла частка вакансій без вимоги досвіду з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му.
Державна служба зайнятості в Україні відзначила дефіцит кадрів у деяких професіях, як, наприклад, водії чи продавці продовольчих товарів. Найбільш затребуваними залишатимуться також кухарі, бухгалтери, швачки.