До -20 градусів у жовтні: синоптикиня відповіла, чи можливо це знову
- Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що цьогорічний жовтень, ймовірно, буде відповідати кліматичній нормі або трохи перевищувати її.
- У третій декаді жовтня очікується певне підвищення температури, але це ще буде уточнюватися.
Раніше у жовтні синоптики фіксували сильні морози, часом навіть до -17...-20. Синоптикиня дала прогноз, чи варто чекати такі температури цього року.
Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Дивіться також Коли заморозки стануть справжніми морозами: синоптикиня дала відповідь
Чи будуть люті морози у жовтні?
За словами Птухи, говорячи про -20 градусів, варто зважати на те, що це були абсолютні мінімуми для жовтня. Вони бувають не так часто. Те ж саме стосується і дуже високих показників температури. Це просто спостереження за всю історію.
Більш притаманними є показники, відповідні до кліматичних норм. Скоріш за все, цей жовтень буде наближатися до кліматичної норми, або стане трошечки вищим за неї,
– вказала експерт.
Синоптикиня зауважила, що перша декада жовтня досить таки прохолодна. Загалом температура близька до норми, але у деяких західних областях можлива навіть трошки нижча за норму.
У другій декаді погода повинна бути в межах норми. А от вже у третій декаді жовтня може бути певне підвищення температури. Але це ще буде уточнюватися.
Якою буде погода у жовтні?
Наталія Птуха зауважила, що малоймовірний і сніг по всій Україні у жовтні. Мокрий сніг можливий лише на високогір'ї. На решті територій опади у рідкій формі – тобто як дощ.
Синоптикиня каже, що рівень дощів у жовтні буде в межах норми. Жовтень – перехідний місяць, тому все залежить від синоптичних процесів.
Найближчі 5 – 7 днів різкого потепління в Україні не буде. Невелике зростання температури буде на південному сході на вихідних та початку наступного тижня.