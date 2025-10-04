Ранее в октябре синоптики фиксировали сильные морозы, порой даже до -17...-20. Синоптик дала прогноз, стоит ли ждать такие температуры в этом году.

Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Будут ли сильные морозы в октябре?

По словам Птухи, говоря о -20 градусах, стоит учитывать то, что это были абсолютные минимумы для октября. Они бывают не так часто. То же самое касается и очень высоких показателей температуры. Это просто наблюдения за всю историю.

Более присущи показатели, соответствующие климатическим нормам. Скорее всего, этот октябрь будет приближаться к климатической норме, или станет немножечко выше нее,

– указала эксперт.

Синоптик отметила, что первая декада октября довольно таки прохладная. В целом температура близка к норме, но в некоторых западных областях возможна даже немножко ниже нормы.

Во второй декаде погода должна быть в пределах нормы. А вот уже в третьей декаде октября может быть определенное повышение температуры. Но это еще будет уточняться.

Какой будет погода в октябре?