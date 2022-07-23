У KSE пояснили, чому угода про експорт зерна вигідна для України, але невигідна для росії

Україна та росія підписали угоди з Туреччиною та ООН про експорт зерна. Це дозволить розблокувати три українські морські порти. Чому для України вигідна така зернова угода, на відміну від росії – читайте у статті.

Чому Україні вигідна зернова угода

Про це 24 каналу розповів віцепрезидент KSE Олег Нів'євський. Він запевнив, що для України зернова угода є дуже вигідною.

До теми Ердоган тут переможець, – аналітик про підписання зернової угоди між Україною та росією

За його словами, про розблокування експорту зерна говорили ще з початку війни. І в цьому є два аспекти.

Перш за все, це доля українського аграрного сектору. Адже від експорту зерна залежить виживання фермерів. Якщо морські порти заблоковані, українські виробники не отримували заробітку,

– пояснив Нів'євський.

Він каже, що це викликало проблеми з ліквідністю та подальшим виробництвом. Багато фермерів казали, що вони просто не будуть сіяти озимні культури, бо не впевнені, чи зможуть вивезти зерно.

"Інший аспект – це глобальна продовольча безпека. Ми зараз живемо в період низьких глобальних запасів. Тож, кожна тонна українського зерна багато вартує", – зазначив експерт.

Адже країни, які залежать від поставок зерна з України, сильно страждають. За останніми оцінками ООН, у найгіршому сценарії, якщо буде продовжуватися блокування портів, від голоду постраждають десятки мільйонів людей.

Розблокування портів не вигідне росії

Тому розблокування портів вигідне всім, крім росії. Бо така ситуація сталася через те, що росії не вигідно мати "здорову" економіку України та більш сильного противника,

– зазначив Нів'євський.

Адже розблокування портів означає, що українські виробники отримують більші доходи, економіка буде міцнішою, тому росії це не вигідно. "Я через це і сумнівався, чи буде реалізована ця зернова угода", – додав він.

Віцепрезидент KSE наголосив, що з початку агресії росії проти України загарбники не чіпали порти.

"Вони просто сподівалися, що захоплять весь Південь і порти будуть їхні. Але росіяни побачили, що в них мало сил, а Україна "дала по зубах", тому вони включили іншу тактику, щоб ці порти не дісталися нікому і почали знищувати їх", – підсумував він.

Олег Нів'євський пояснив, чи вигідна Україні зернова угода: відео



Зернова угода між Україною та росією: основне