В KSE объяснили, почему соглашение об экспорте зерна выгодно для Украины и невыгодно для россии

Украина и россия подписали соглашения с Турцией и ООН по экспорту зерна. Это позволит разблокировать три украинских морских порта. Почему для Украины выгодно такое зерновое соглашение, в отличие от россии – читайте в статье.

Почему Украине выгодно зерновое соглашение

Об этом 24 каналу рассказал вице-президент KSE Олег Нивьевский. Он заверил, что для Украины зерновое соглашение очень выгодно.

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По его словам, о разблокировании экспорта зерна говорили еще с начала войны. И в этом есть два аспекта.

Прежде всего, это удел украинского аграрного сектора. Ведь от экспорта зерна зависит выживание фермеров. Если морские порты заблокированы, украинские производители не получали заработка,

– объяснил Нивьевский.

Он говорит, что это вызвало проблемы с ликвидностью и дальнейшим производством. Многие фермеры говорили, что они просто не будут сеять озимые культуры, потому что не уверены, смогут ли вывезти зерно.

"Другой аспект – это глобальная продовольственная безопасность. Мы сейчас живем в период низких глобальных запасов. Так что каждая тонна украинского зерна много стоит", – отметил эксперт.

Ведь страны, зависящие от поставок зерна из Украины, сильно страдают. По последним оценкам ООН, в самом худшем сценарии, если будет продолжаться блокировка портов, от голода пострадают десятки миллионов человек.

Разблокировка портов не выгодна россии

Поэтому разблокировка портов выгодна всем, кроме россии. Так как такая ситуация произошла из-за того, что россияне не выгодно иметь "здоровую" экономику Украины и более сильного противника,

– отметил Нивьевский.

Ведь разблокировка портов означает, что украинские производители получают большие доходы, экономика будет крепче, поэтому россии это не выгодно. "Я поэтому и сомневался, будет ли реализовано это зерновое соглашение", – добавил он.

Вице-президент KSE подчеркнул, что с начала агрессии россии против Украины захватчики не трогали порты.

"Они просто надеялись, что захватят весь Юг и порты будут их. Но россияне увидели, что у них мало сил, а Украина "дала по зубам", поэтому они включили другую тактику, чтобы эти порты не достались никому и начали уничтожать их", – подытожил он.

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